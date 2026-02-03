ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ: ವೇದಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ರಥ

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯೂರಿನ ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:50 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:50 IST
ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿರಿಯೂರಿನ ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಪುರದ ವಿಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ.
ತೇರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹ.
ರಥಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವುದು
ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಒಯ್ದು ಪೂಜಿಸಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು
