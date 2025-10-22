ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪ್ರವಾಸ: ಅನುದಾನ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ!

₹ 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ.. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ‘ಟೂರ್‌’ಗೆ ವಿರೋಧ...
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೌಕರರೂ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
Chitradurga

