ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿಪೂರ್ವ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸುರತ್ಕ್ಲ್ನ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು 8 ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಳ್ವಾಸ್ 6 ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 3 ಕಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪದಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಯಿತು.

ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಧನೆ: 61 ಕೆ.ಜಿ - ಅರುಣ್ (ಪ್ರಥಮ), 65 ಕೆ.ಜಿ- ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಥಮ), ರಂಜನ್ (ದ್ವಿತೀಯ), 70 ಕೆ.ಜಿ - ಮನೋಜ್ (ಪ್ರಥಮ), 74 ಕೆ.ಜಿ - ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಥಮ), ರಜತ್ ಬಾಸು (ದ್ವಿತೀಯ), 79 ಕೆಜಿ - ಸಂಕೇತ್ (ಪ್ರಥಮ), 86 ಕೆ.ಜಿ - ಕುಶಾಲ್ (ಪ್ರಥಮ), 92 ಕೆ.ಜಿ - ಶಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರಥಮ), ಜೇಷ್ಠ ಗೌಡ (ದ್ವಿತೀಯ), 97+ ಕೆ.ಜಿ - ಗಣೇಶ್ ಯು (ಪ್ರಥಮ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ: 50 ಕೆ.ಜಿ - ಕಾವ್ಯ ಎನ್ (ತೃತೀಯ), 53 ಕೆ.ಜಿ - ಗಂಗಮ್ಮ (ತೃತೀಯ), 55 ಕೆ.ಜಿ - ಗಂಗಮ್ಮ ಅವ್ವನವ್ವರ್ (ತೃತೀಯ), 59 ಕೆಜಿ - ಸ್ಪೂರ್ತಿ (ಪ್ರಥಮ), 62 ಕೆಜಿ - ಊರ್ಮಿಳಾ (ಪ್ರಥಮ), 65 ಕೆಜಿ - ಸೌಮ್ಯ (ಪ್ರಥಮ), 68 ಕೆಜಿ - ಚೈತಿಕಾ ಎನ್ ಎಸ್ (ಪ್ರಥಮ), 72 ಕೆ.ಜಿ - ಜಾಹ್ನವಿ ಕುರಗೋಡು (ಪ್ರಥಮ), 76 ಕೆ.ಜಿ - ನವ್ಯಶ್ರೀ (ಪ್ರಥಮ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.