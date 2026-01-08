ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಬಜೆಟ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸು

ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ, ಅತಿಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜೆಸ್ಕೊ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ; ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:46 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:46 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.
ಗಣೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ
BudgetDakshina Kannada

