<p><strong>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ</strong>: ದೂರು ನೀಡಲು ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ನನ್ನು ಅದೇ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಶಾಂತಪ್ಪ (28) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಬಂಧನವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಶಾಂತಪ್ಪನನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕಲಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಆ.25 ರಂದು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೂರು ಸಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪುರಾವೆ ಸಹಿತ ಸೋಮವಾರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಪ್ಪ 2022ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.</p>