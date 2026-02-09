ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು| ಆರ್ಥಿಕ ನಿಧಿ ಇದೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ, ಅನುದಾನ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಶಾಲೆಯ ‘ಆವರಣ’ದ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌.
mangalore

