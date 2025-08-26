ಆಮಿಷ | ₹ 17.60 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ದೂರು

<p><strong>ಬಂಟ್ವಾಳ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಫ್ಕೊ ಕಂಪನಿಯ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ₹ 17.60 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಂ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಧಾರ್, ಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ₹ 35ಸಾವಿರ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸಾಗಾಟ, ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹ 17,60,810 ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ.8ರಂದು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆ.11ರಂದು ಮಡಂತ್ಯಾರು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>