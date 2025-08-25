ಚುರುಮುರಿ: ಕೋಟಿ ವೀರ ಜನಸೇವಕರು

<p>‘ಒಂಬೈನೂರು ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ 936ರ ಮುಂದೆ ಆರು ಸೊನ್ನೆ… ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ವರದಿ ಓದುತ್ತ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ಗರಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಆರಲ್ಲಲೇ, ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಬರತಾವು. ಲೆಕ್ಕದಾಗೆ ನೀ ಪೂರಾ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೂ, ಅಂಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬರತಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬಕು’ ಎಂದು ತಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>‘₹936 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯಿರೋ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಂಕಲ್ಲು ಇಡೀ ದೇಶದಾಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಮ್ಮು’ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸಿತು. </p>.<p>‘₹51.9 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರೋ ನಮ್ ಸಿದ್ದೂ ಅಂಕಲ್ಲು ಮೂರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಎಂ! ಬಾಪ್ರೇ!’ ವರದಿ ಓದುತ್ತ ನಾನೂ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ… ಜನಸೇವೆಯೇ ಧನಾರ್ಜನ ಸೇವೆ! ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುಬೇರ ದೇವರು ಒಲಿದಿರತಾನೆ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<p>‘ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ 28 ಸಿಎಂಗಳು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು, ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು. ₹15 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಯಿರೋ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ದೀದಿ, ₹55 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಯಿರೋ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು... ಪಾಪ…’ ಎಂದು ನಾನು ಲೊಚಗುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>‘ರಾಜಕಾರಣಿ=ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಅಂತ ಸಮೀಕರಣನೇ ಐತಿ. ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅದೆಂಗೆ ರೊಕ್ಕನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ?’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತು.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಾಗೆ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನೇ ಕಳಿತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಉಳಿದ ಸಿಎಮ್ಮುಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೈತಿರಬೇಕು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ನಿಮಗಿಂತ ನಾನೇ ವಾಸಿ… ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ₹7.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೀನಿ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಮುಂಬೈನ ಭರತ್ ಜೈನ್ ಅನ್ನೋ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ಯಾನಂತೆ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>