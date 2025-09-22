ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟದಿಂದ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು
ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಿತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು
ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
mangaloreVeerendra HeggadeDharmastala

