ಕಾಸರಗೋಡು | ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ: ಮಧೂರು ದೇವಾಲಯ ಜಲಾವೃತ

<p><strong>ಕಾಸರಗೋಡು</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮಳೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸುರಿಯಿತು. ಮಧೂರು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬೇವಿಂಜೆ, ವೀರಮಲೆ ಗುಡ್ಡ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಇನ್ಬಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಬಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಮನೆಯೊಂದು ಅಪಾಯದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಪೆರುಂಬಳ ಬಳಿಯ ಕಕ್ಕಡಂ ಬೇನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಮನೆಗೆ ಹರಡಿದ್ದು, ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>