ಕಾಸರಗೋಡು | ಜೀಪ್‌-ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

<p><strong>ಕಾಸರಗೋಡು:</strong> ಬದಿಯಡ್ಕ ಬೋಳುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಜೀಪು-ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಧೂರು ಬಳಿಯ ಕೋಡಿಮಜಲು ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ (38) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹ ಸವಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅವರು ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದಿ.ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರ. ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>