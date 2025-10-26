ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಈಡೇರದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಬೇಡಿಕೆ: ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಪದವು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.
ಜಯಕುಮಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ
