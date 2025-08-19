ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು | ‘ಕೊರಗರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ’: ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಕೊರಗರ ಭೂಮಿ ಹಬ್ಬ, ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿ–ಕಿರಿಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೊರಗರ ಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು
ಕೊರಗರ ಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು
ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೊರಗ ತನಿಯ ನಂಬುವ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್‌ ಮಟ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತ
mangaloreprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT