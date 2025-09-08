<p><strong>ಮಂಗಳೂರು: </strong>ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ₹ 1.14 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ್ದೆ. ‘ಎಫ್47 ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗ್ರೂಪ್’ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಜುಲೈ 17ರಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಿರೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ 'ರಸೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್'ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ರಸೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ. 13ರಿಂದ ಸೆ.2ರವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹ 1.14 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಶೇ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದರು. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>