ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ₹ 10 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ 
ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
