ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನೆಲ್ಯಾಡಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಅಪಾಯದ ತಾಣ ಲಾವತ್ತಡ್ಕ ತಿರುವು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ; ಬಂಡೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನೇರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಿರುವು ನಿರ್ಮಾಣ
ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
Mangalururoaduppinangadi

