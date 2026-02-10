ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿ ನಾಗೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

ಬಳಂಜ  ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:07 IST
Dakshina Kannada

