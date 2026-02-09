ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ| ಭಜನೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ: ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಜನೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಡನೀರು ಮಠದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:57 IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಜನೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಡನೀರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
Dakshina Kannada

