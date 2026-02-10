<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಎಪಿಕೆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ನನಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದರಿಂದ ಎಪಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರಿನಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಪಿಕೆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>