ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಶಯ

‘ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ‌ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಶಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 20:15 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 20:15 IST
