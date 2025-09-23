ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ, ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ

ಸೆ.27, 28: ರಾಮಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ
ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Dakshina Kannada

