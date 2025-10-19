ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictdakshina kannada
‘ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ: ಪರ್ಯಾಯ ಮರೆತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:46 IST
ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು
DakshinaKannada

