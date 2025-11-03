ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ್ನು ಚೆಂಡೆ, ಮದ್ದಲೆ ನಾದ: ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಾಟ

ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮೇಳಗಳು
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:53 IST
ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷ ವೇಷಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ:  ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು
ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷ ವೇಷಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ:  ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು
ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
