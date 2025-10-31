ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ‘ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ’

ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹಂಚಿಕೆ, ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿ. ರೇಷ್ಮಾ ಕೌಸರ್‌
ಜಿ. ರೇಷ್ಮಾ ಕೌಸರ್‌
- ಸ್ವ–ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ‘ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ’ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಸಂಘಗಳು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿವೆ
ಜಿ. ರೇಷ್ಮಾ ಕೌಸರ್‌ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT