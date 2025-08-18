ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತ್ರಿವಿದ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಮಠ ಶಾಖಾ ಮಠಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅನ್ನದಾನ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುರುವರ್ಗಮಠ ಆವರಗೊಳ್ಳ
EducationDavanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT