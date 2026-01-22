ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ; ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:24 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:24 IST
₹1.50 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ 7 ದಿನ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ | ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ |ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿ
