ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ದಾವಣಗೆರೆ | ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಸಿಪಿಐ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಿಳೆಯರು ಯುವತಿಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಡಿ.ಎ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ
CPIprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT