ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಜೂಜಾಟ: ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿ, ₹ 42 ಸಾವಿರ ಜಪ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:52 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:52 IST
ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ– ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್‌ ನಂಟಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆಗ್ರಹ

ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ– ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್‌ ನಂಟಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆಗ್ರಹ
ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ: ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ

ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ: ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ
