ಚನ್ನಗಿರಿ: ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಕಾರು

ಚನ್ನಗಿರಿ: ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ ಬಳಿ ಕಾರುಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
Accident CaseChannagiri

