ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:49 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:49 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬದಲು ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಗ್ರೇಡ್‌ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಆರ್‌ಪಿ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
DavanagereCT Ravi

