ಪ್ರಾಣಿ ಕಳೇಬರದ ತುಂಡು ಹಿಡಿದು ದುಂಡಾವರ್ತನೆ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಪ್ರಾಣಿ ಕಳೇಬರದ ತುಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದ ರಿಂದ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಭಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕಾಲನ್ನು ಆಯುಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನರತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>'ವಿಡಿಯೊ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಯುವಕ ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದು ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ<br>ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ. ಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>