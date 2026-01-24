ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 927 ಸಾವು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ 3,188 ಅಪಘಾತ;ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:44 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:44 IST
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಅಧಿಕ
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 438 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ 107 ಜನ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಹಾಗೂ 180 ಜನ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ‘ತಲೆ ಎದೆ ಭಾಗ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಕಾರಣ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
DavanagereRoad Accident

