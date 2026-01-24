ದಾವಣಗೆರೆ | ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 927 ಸಾವು

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಅಧಿಕ
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 438 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ 107 ಜನ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಹಾಗೂ 180 ಜನ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ತಲೆ ಎದೆ ಭಾಗ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಕಾರಣ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.