ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ: ಮಹನೀಯರ ಜಯಂತಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿರಲಿ

ಯಾದವಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅಭಿಮತ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾದವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ. ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Davanagere

