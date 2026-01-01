ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictdavanagere
New Year 2026: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ

ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿ, ಕೇಕ್‌ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯುವಸಮೂಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಹಾರ್‌ 2000 ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ತರಹೇವಾರಿ ಕೇಕ್‌ಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಹಾರ್‌ 2000 ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ತರಹೇವಾರಿ ಕೇಕ್‌ಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಹಾರ್‌ 2000 ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕೇಕ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಜನರು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆಹಾರ್‌ 2000 ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಕೇಕ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಜನರು
Happy new YearNew year

