ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಿಡದ ಮಳೆ ‘ಏಟು’

ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರದ ಜನ.. ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುಸಿತ...
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:29 IST
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ತರಕಾರಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಜೀವನವೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ
ಎಸ್.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
