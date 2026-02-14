ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿ: ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಜಗ್ಗುವ ಮಗ ನಾನಲ್ಲ; ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:16 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:16 IST
ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುವ ವೇದಿಕೆ ಇದಲ್ಲ. ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶಾಂತಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
DK ShivakumarDavanagere

