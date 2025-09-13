ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮರಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದ ಗ್ರಾಹಕರು; ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನವರು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಟ್ಟು ವಿಷ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ.
– ಎಸ್.ಸುರೇಶ, ಗ್ರಾಹಕ ಯರಗನಾ
Davanagere

