ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು

<p><strong>ನ್ಯಾಮತಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋವಿನಕೋವಿಯಲ್ಲಿ ಫೆ.17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ವರ್ತಕರನ್ನು ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಹಾಲಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ವರ್ತಕರು ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ತರಕಾರಿ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಹಾಲೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿ' ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ತಕರು, ಹಮಾಲಿಗಳು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. </p>