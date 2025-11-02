ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
