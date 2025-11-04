ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ: ಕಿರು ದೀಪಾವಳಿ, ಹಾಲಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೂವಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಸಡಗರ

<p><strong>ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ:</strong> ಸಮೀಪದ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೂವಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವವು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳಾದ ನೇಗಿಲು, ಒಪ್ಪರಿನೇಗಿಲು, ದೊಡ್ಡ ಕುಂಟೆ, ಸಣ್ಣ ಕುಂಟೆ, ಮೆಣಸಿನಕುಂಟೆ ಮುಂತಾದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಂಗರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೂವಿನ ಗದ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕನಕಾಂಬರ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಆವರಣದಿಂದ ಜಾನಪದ ಮೇಳಗಳಾದ ತಮಟೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಶಹನಾಯಿ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹೊರಟಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಠದ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಪಾದುಕೆ, ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಉತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಗಳು, ದೀಪಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>