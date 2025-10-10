ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳ

<p><strong>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: </strong>ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಗುಳದಳ್ಳಿ ಸಂಕ್ಲೀಪುರ ಹಳ್ಳ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 60 ಎಕರೆ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ತೋಟದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಣಗಿದ್ದ ತೆನೆ ತೊಯ್ದು ತೇವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಫಾಜಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>