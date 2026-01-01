ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಮಾಯಕೊಂಡ: ತರಕಾರಿಗೆ ಬೈ.. ಹಿಂಗಾರು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಜೈ...

ದರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ರೈತ
ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್‌.ಎಂ.
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
– ಹಾಲೇಶ್ ಎಚ್.ಆರ್, ರೈತ
ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1457 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ‌ ಬೆಳೆ‌ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು
– ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
