ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಾಯಕೊಂಡ | ಹಿಂಗಾರು ಕಟಾವು ಆರಂಭ: ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ರಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:49 IST
ಹುಲ್ಲು ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಬಣವೆ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ 
ಬೀರಪ್ಪ ಕೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಯಕೊಂಡ  
