ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಲ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಘಾ ಡೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಚಾಲನೆ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಶಿಮುಲ್ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
2ಇಪಿ : ಶಿಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 35682 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಅವರ ಪೈಕಿ 16915 ಸದಸ್ಯರು ಹಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ಎಸ್.ಜಿ. ಶೇಖರ್, ಶಿಮುಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
