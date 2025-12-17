ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಿಲೋಗಲ್: ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸೋಲಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ನಿಲೋಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೋಲಾರ್‌ ಆಧಾರಿತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಗೋಪುರದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಕರಣದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದು
Davanagere

