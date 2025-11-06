ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿ: ಎಡಿಜಿಪಿ ಪಿ. ಹರಿಶೇಖರನ್

ಅಪರಾದ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಪಿ. ಹರಿಶೇಖರನ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಕವಾಯತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕವಾಯತು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಪಿ. ಹರಿಶೇಖರನ್ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಪರಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗ
