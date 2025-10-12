ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅನಧಿಕೃತ’ ಮನೆಗಳ ತೆರವು

ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನಗರ; ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ 36 ಕುಟುಂಬಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:18 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:18 IST
‘ಅನಧಿಕೃತ ಮನೆ/ ಶೆಡ್‌ಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ನಡೆಯಿತು
Davanagere

