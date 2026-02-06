ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ: ಲಮಾಣಿ

ಭಾಯಾಗಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆ.13, 14, 15ರಂದು ಜಾತ್ರೆ; ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲರ 287ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:21 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Davanagere
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT