ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:15 IST
ಬಲಾಢ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
ಡಿ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮುಖಂಡ ಅಲೆಮಾರಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ
