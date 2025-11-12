ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಪ್ರವಾಸಿಮಿತ್ರ’ ಗೃಹರಕ್ಷಕನ ‘ಪುನೀತ’ ಸೇವೆ: 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ

ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಚ್
ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಚ್
ಭದ್ರತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್‌ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನುಕರಣೀಯ
ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎಚ್. ಕಮಾಂಡೆಂಟ್‌ ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳ
